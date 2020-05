Circulatieplan en handgel voor bezoekers: zondag opnieuw markt in Huizingen Bart Kerckhoven

22 mei 2020

09u39 0

De zondagsmarkt in Huizingen vindt op 24 mei voor het eerst sinds de start van de coronacrisis opnieuw plaats. Het gemeentebestuur trof extra maatregelen. “Zo werd er een circulatieplan opgesteld waarbij men volgens een bepaalde wandelrichting stapt en waarbij de in- en uitgang van elkaar gescheiden zijn”, klinkt het in een persbericht. “Het dragen van een mondmasker is voor bezoekers niet verplicht maar wordt wel sterk aangeraden. De marktkramers zijn wel verplicht een mondmasker te dragen.” Daarnaast stelt het gemeentebestuur ook een automatisch handontsmettingstoestel ter beschikking. De markt in Huizingen vindt plaats van 8 uur tot 13 uur op de parking van de Vaucampslaan in Huizingen.