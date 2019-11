Café De Zwaan in Dworp heeft nieuwe uitbaters en die hebben heel wat plannen Bart Kerckhoven

08 november 2019

11u27 2 Beersel Café De Zwaan langs de Alsembergsesteenweg in Dworp heeft met Werner Godeau, Vanessa Mees en haar zoon Stieven Cleemput nieuwe uitbaters gekregen.

Ze willen het succesrecept van De Zwaan behouden. Iedereen kan er dus opnieuw terecht voor een uitgebreide bierkaart en er zal een hapje gegeten kunnen worden. Wanneer het café opnieuw op volle toeren draait, zal er in De Zwaan ook plaats zijn voor koffietafels, communiefeesten en vergaderingen. Optredens behoren ook tot de mogelijkheden en belangrijke sportwedstrijden kunnen op een groot scherm gevolgd worden. Wie uitgaat met oudejaar en Kerstmis mag er zeker van zijn dat De Zwaan open is op die dagen. Het café is elke weekdag, behalve dinsdag, open vanaf 11 uur en in het weekend vanaf 10 uur.