Cabaretgroep KOMMA viert verjaardag in stijl op de planken van de Meent Bart Kerckhoven

07 oktober 2019

10u55 0 Beersel Cabaretgroep KOMMA vierde de vijftigste verjaardag van de groep in stijl met een jubileumconcert in cultureel centrum de Meent. De leden van het eerste uur werden gehuldigd door het gemeentebestuur.

KOMMA heeft al een lange en rijke geschiedenis achter zich die we enkele maanden gelden al eens vertelden. Het was Jot Theys die eind jaren zestig Alsembergse jongeren rond zich verzamelde om liedjes te schrijven maar ook sketches en conférences te bedenken. KOMMA staat trouwens voor Kolder Onzin Muziek Mime Amusement. Ze nemen zichzelf liever niet te serieus maar traden doorheen de jaren wel op voor duizenden toeschouwers en boden professionele muzikanten als Bob Savenberg en Kris Wouters een springplank naar een mooie carrière.

Schepen van Cultuur Elsie De Greef bracht hulde aan twee mannen die er vijftig jaar geleden ook al bij waren. “Jan Gryseels en Jos Vander Meylen konden vijftig jaar geleden niet vermoeden dat KOMMA vandaag nog zou bestaan”, vertelde Elsie tijdens het feestje in de Meent. “Zij zijn vandaag de laatste van de oorspronkelijke bezetting. In 1994 kreeg KOMMA de Herman Teirlinckprijs en in 2017 ontving Jos Vander Meylen de cultuurprijs ‘Cultuur op spoor’. En vandaag komt daar dus de gouden gemeentelijke medaille voor Kunst en Cultuur bij.”

Schepen De Greef vatte KOMMA ook nog eens samen: “Met negen man staan ze tegenwoordig op het podium: Jos Vander Meylen, Jan Gryseels, Guido Goovaerts, Eddy De Moortel, Floris Mosselmans, Pieter Van Leuven, Thomas De Moortel, Johan De Rijck en Augusto Brito vullen uw avond met stevige muziek en sketches, met typetjes en stand-up comedy en ze schrijven het allemaal zelf”, aldus De Greef. “KOMMA is met andere woorden de perfecte symbiose tussen taal, humor en muziek.”