Cabaretgroep Komma mag zich voortaan een koninklijke vereniging noemen Bart Kerckhoven

28 november 2019

Cabaretgroep Komma mag zich voortaan een koninklijke vereniging noemen. Samen met acht andere organisaties ontvangen ze volgende week in het Provinciehuis het officieel brevet met de titel van koninklijke maatschappij. Organisaties die hun vijftigjarig bestaan vieren kunnen die titel aanvragen. Komma staat voor ‘Kolder Onzin Muziek Mime Amusement’. Op 19 april 1969 debuteerde Komma in de parochiezaal in Alsemberg. Met sketches, conférences en liedjes pakken ze al decennia lang het publiek moeiteloos in en dat niet alleen in Beersel. Komma trad doorheen de jaren op in heel Vlaanderen en bracht ook de covergroep Mortel voort. Dit jaar nog werd een halve eeuw Komma gevierd in cultureel centrum de Meent.