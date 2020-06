Buurtplatform Hoplr voortaan ook in Beersel beschikbaar Bart Kerckhoven

04 juni 2020

Het Buurtplatform Hoplr is voortaan ook in Beersel beschikbaar. Hoplr is een online, besloten buurtnetwerk waar op inwoners op buurtniveau berichten kunnen uitwisselen. Wie zich aanmeldt komt via zijn adresgegevens virtueel in zijn eigen buurt terecht. “Op die manier leer je je buren beter kennen, kan je spullen uitwisselen, hulp vragen bij een klusje of op de hoogte blijven van activiteiten”, zegt schepen van Sociale Zaken Sonia Van Wanseele (Lijst Burgemeester). En ook tijdens deze coronacrisis kan Hoplr een meerwaarde zijn. “Door social distancing is ons fysiek contact met de buren beperkt. Een digitaal buurtnetwerk is dan ook een goede manier om gemakkelijk en zonder risico contact te houden met de buren. Maar ook na de coronacrisis zijn we er zeker van dat dit platform een meerwaarde kan zijn”, aldus Van Wanseele.