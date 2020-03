Buurtbewoners welkom in provinciedomein om te wandelen en te joggen Bart Kerckhoven

31 maart 2020

13u45 1 Beersel Het provinciedomein in Huizingen gaat vanaf 1 april open voor de buurtbewoners om er te wandelen en te joggen. Op 20 maart besloot de provincie Vlaams-Brabant het domein voor iedereen te sluiten als maatregel tegen het coronavirus.

“Maar blijven bewegen is essentieel voor de gezondheid van de mensen in deze coronatijden”, zegt gedeputeerde voor provinciedomeinen Ann Schevenels (Open Vld). “Zo bieden we de buurtbewoners de kans om er een frisse neus te halen. Het is niet de bedoeling dat mensen vanuit de hele provincie afzakken naar de domeinen”.

Buurtbewoners mogen er terug wandelen en joggen op voorwaarde dat ze de maatregelen over afstand bewaren en samenscholingsverbod respecteren. Ook picknicken, op een bank zitten of een rustpauze nemen in het gras mag momenteel niet.

De parkings en de recreatiefaciliteiten, zoals de speeltuinen of visvijvers, van de provinciedomeinen blijven nog steeds gesloten.