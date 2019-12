Buschauffeurs kunnen eindelijk vlot draaien in Alsemberg: Schepencollege viert met een frietje bij Jean-Pierre Bart Kerckhoven

08 december 2019

13u06 0 Beersel Het heeft bijna zes jaar studiewerk gevraagd maar eindelijk kunnen buschauffeurs van De Lijn en TEC vlot draaien in Alsemberg. Door de heraanleg van het Winderickxplein konden zij op hun eindhalte ook geen pauze meer nemen.

Friturist Jean-Pierre Van Belle is een tevreden man. Hij baat al jaren in Alsemberg de populaire frituur Smulplezier uit. Zijn frituur werd enkele meters verplaatst zodat aan de Zoniënwoudlaan het draaipunt voor bussen aangelegd kon worden. En zo kunnen de chauffeurs opnieuw in Alsemberg een pauze nemen… en bij Jean-Pierre binnenstappen voor een frietje. Dat deed ook het schepencollege zaterdagmiddag om het einde van de werken te vieren.

“Het Winderickxplein is altijd al een belangrijk knooppunt geweest in het openbaar vervoernetwerk van onze gemeente”, zegt schepen van Mobiliteit Kristien Vanhaverbeke (N-VA). “Na het verdwijnen van de busterminus op het Winderickxplein in Alsemberg, waarvan de werken startten in 2011, doken er allerlei problemen op. Bussen van De Lijn en TEC konden niet langer stoppen aan het plein. Een tijdje stonden de bussen dan maar stil langs de Zoniënwoudlaan. Maar dat zorgde voor verkeersonveilige toestanden. Nadien werd er een wachthalte georganiseerd aan de begraafplaats van Sint-Genesius-Rode. En dit was ook niet ideaal. Het Vlaams Gewest onderzocht de mogelijkheid voor een rotonde op het kruispunt Vastiau Godeau. Maar daar werd dan gekozen voor verkeerslichten en konden de bussen ook niet meer draaien.”

Na bijna zes jaar studiewerk kon dus een draaipunt voorzien worden aan de frituur. De aanleg kostte 200.000 euro waarvan bijna de helft betaald wordt door het Vlaams Gewest. De chauffeurs van lijnen 136, 137, 153 en 155 van De Lijn en lijnen 40, 121 en 122 van TEC zullen dan ook blij zijn dat ze niet meer moeten door rijden naar het kerkhof van Rode.