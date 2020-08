Buschauffeur ramt drie geparkeerde auto’s in Lot Tom Vierendeels

29 augustus 2020

15u18 0 Beersel Een buschauffeur heeft in de Kesterbeeklaan een ravage aangericht. De Lijnbus ramde drie geparkeerde auto’s die uiteindelijk alle drie getakeld dienden te worden. De chauffeur zelf bleef in eerste instantie ongedeerd.

Het ongeval gebeurde vrijdagochtend rond 7 uur in de Kesterbeeklaan. De chauffeur op de lijn 154 voel vermoedelijk in slaap achter het stuur en ramde één auto die naar de andere kant van de straat gekatapulteerd werd. Daarna werden aan de linkerkant nog twee auto’s geramd. De drie wagens zijn vermoedelijk allen total loss.

De chauffeur zou een negatieve ademtest hebben afgelegd en had in eerste instantie geen medische verzorging nodig, maar zou later op de dag toch naar het ziekenhuis zijn getrokken. De lokale politie van de zone Zennevallei kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen.