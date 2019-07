Burgemeester na incidenten in Vlaamse zwembaden: “In openluchtzwembad Huizingen zijn er geen problemen” Bart Kerckhoven

18 juli 2019

08u01 0 Beersel Burgemeester Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester) stelt dat er in het openluchtzwembad in het provinciedomein in Huizingen geen problemen zijn. Elders in Vlaanderen regent het klachten over ongewenste bezoekers die de zwembaden op stelten zetten.

Het ‘zwembadterreur’ houdt heel wat Vlaamse steden in de ban nu heel wat verhalen opduiken over vechtpartijen en zelfs zedenfeiten in de zwembaden. Maar op het provinciedomein in Huizingen stellen zich voorlopig geen problemen. Dat zegt burgemeester Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester). “Deze zomer zijn er nog geen problemen gemeld in het zwembad van het provinciedomein”, zegt Vandaele .”Ik verwacht niet dat die er nog zullen komen. Donderdag is er nog één warme dag maar nadien start de Brusselse Zuidfoor en we merken dan dat ook de kans op problemen in het provinciedomein fors afneemt omdat de bezoekers die een risico kunnen zijn toch vooral uit de hoofdstad komen.”

Vandaele vindt dat ook dat de maatregelen in het zwembad op het provinciedomein voldoende zijn. In 2007 werden al zwemshorts verboden waarmee duidelijk op de herrieschoppers werd ingespeeld en sinds 2014 gingen de prijzen voor inwoners van buiten de provincie Vlaams-Brabant ook fors de hoogte in zodat Brusselse jongeren met slechte bedoelingen minder vaak uitwijken naar Huizingen. “Er zijn in het verleden zeker problemen geweest met amokmakers op het domein en in het zwembad”, zegt Vandaele. “Maar er is uiteindelijk fors ingegrepen. De politie is er extra waakzaam en de provincie heeft de maatregelen aangescherpt. Vandaag wordt er gesproken over een zwembadverbod voor herrieschoppers maar in Huizingen bestaat dit al langer. Dat komt omdat bezoekers verplicht hun identiteitskaart moeten tonen. Wie zich enkele keren misdraagt zal er dan niet meer in komen.”

Meer over Hugo Vandaele

Huizingen