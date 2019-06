Burgemeester maakt zich boos: “Reclamebureau overplakt de borden van onze verenigingen” Bart Kerckhoven

23 juni 2019

11u26 12 Beersel Het gemeentebestuur van Beersel is boos op een Brussels reclamebureau. De voorbije maanden werden de aankondigingsborden van de Beerselse verenigingen overplakt met affiches van de klanten van het bureau. “Dat is voor hen veel goedkoper dan te plakken op privé-borden maar onze verenigingen zijn er het slachtoffer van”, aldus burgemeester Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester).

De klanten van het Brussels reclamebedrijf zijn wel erg zichtbaar in het straatbeeld in Beersel. Maar jammer genoeg hangen de grote affiches van onder andere Toy Story of Studio Brussel niet altijd waar ze horen. De aanplakborden van het plaatselijke verenigings- en cultuurleven worden namelijk ook gebruikt als reclamepanelen.

De reden waarom ze ons borden uitkiezen ligt voor de hand. Een reclamepaneel in de privésector kost handenvol geld. Maar dat betekent niet dat wij dit moeten tolereren. Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester), burgemeester van Beersel

“Onze chirojongens die hun Barbecuefuif organiseren zien hun affiches overplakt door professionele reclamejongen”, zegt Vandaele. “Alle verenigingen zijn er het slachtoffer van. De affiches worden verschillende keren vernieuwd en dus zijn ze hier doelbewust op pad om zo reclame te maken. De reden waarom ze ons borden uitkiezen ligt voor de hand. Een reclamepaneel in de privésector kost handenvol geld. Maar dat betekent niet dat wij dit moeten tolereren. We gaan de firma aanschrijven met de vraag om onmiddellijk met dat wildplakken te stoppen.” Het bedrijf boetes opleggen wordt moeilijk. Wellicht kan dat via het GAS-reglement. “Maar dan nog spreken we ‘maar’ over een paar honderd euro boete,” zegt Vandaele nog. “Financieel doen ze dan amper verlies. Ik reken vooral op hun gezond verstand. Zo maken ze zich echt niet populair bij de inwoners.” Ook in Halle worden de aankondigingsborden voor het lokale verenigingsleven intussen door het bureau overplakt.