Burgemeester Hugo Vandaele over regeringsdeelname CD&V: “Vlaamse meerderheid op federaal niveau is nodig en kan niet zonder N-VA” Bart Kerckhoven

29 januari 2020

Als het van burgemeester Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester) afhangt stapt zijn partij CD&V niet in een federale regering zonder N-VA. Het Laatste Nieuws organiseerde een rondvraag onder de burgemeester van CD&V. “De grootste Vlaamse partij is aan zet”, vindt Vandaele. “En dan mag je N-VA niet aan de kant schuiven. Ik vind zelf dat er in de regering een Vlaamse meerderheid vertegenwoordigd moet zijn en dat gaat dus niet zonder N-VA.” Vandaele waarschuwt zelfs. “Als er geen regeringsakkoord kan gesloten worden gaan we beter terug naar de stembus. Wie wel gaat regeren zonder N-VA riskeert bij de volgende verkiezingen de rekening gepresenteerd te krijgen. En daar zal Vlaams Belang dan ook alweer van profiteren.”