Brouwerij 3 Fonteinen bouwt pelgrimsoord voor lambiekliefhebbers: “Komende jaren wordt hier 25 miljoen euro geïnvesteerd” Bart Kerckhoven

11 oktober 2019

12u42 0 Beersel Brouwerij 3 Fonteinen start eind volgend jaar met de bouw van een echt pelgrimsoord voor de lambiekbierliefhebbers in Lot. Naast de brouwerij in Beersel komt er een tweede installatie in Lot maar ook een nieuwe vatenruimte en een logistieke hal. Toeristen blijven welkom en zullen een unieke blik achter de schermen kunnen werpen.

Brouwerij 3 Fonteinen investeert de komende jaren liefst 25 miljoen euro. De absolute eyecatcher is een gloednieuw complex langs de Molenstraat in Lot waar vandaag al de Lambik-o-droom voor bezoekers, een tonnenzaal gevestigd en stockageruimte is. De oppervlakte verdubbelt naar 12.000 vierkante meter. Voor het ontwerp tekent het Gentse architectenbureau Robbrecht en Daem. “3 Fonteinen gaat geen megabrouwerij worden”, benadrukt brouwer Michaël Blancquaert. “We zullen wel meer kunnen produceren maar we blijven dat artisanaal doen. Door een nieuwe vatenruimte te bouwen kan de stock aangroeien van 8.000 naar 12.000 hectoliter. We zullen op twee plaatsen kunnen brouwen. We doen dat heel bewust want door zowel in Beersel als in Lot te gaan brouwen zal er een verschil geproefd kunnen worden. Het scheelt namelijk gemiddeld 2 graden tussen beide locaties tijdens de nachten van oktober tot april en dat is voor ons de brouwperiode. In een logistieke hal kan dan het bottelen en etiketteren gebeuren.” Naast de gebouwen is er zelfs nog ruimte voor een publiek park en een kriekengaard. Bij 3 Fonteinen willen ze namelijk terug grijpen naar het verleden en onder andere zelfs Schaarbeekse krieken kweken voor hun bieren.

In het nieuwe complex is ook plaats voor een grotere lambik-o-droom. Directeur Werner Van Obberghen van 3 Fonteinen wil dat de brouwerij mensen aantrekt. “Nu al lokken we tienduizend bezoekers per jaar”, zegt Van Obberghen. “Die mensen zijn goed op de hoogte over hoe uniek onze bieren zijn. Wij willen hen hier een unieke blik achter de schermen bieden. Zelf investeren we ook in e-bikes omdat we de streek rond 3 Fonteinen nog meer bij die bezoekers willen aanprijzen. Er is hier in de Zennevallei zoveel te zien dat het zonde zou zijn om dat links te laten liggen. Veel mensen stappen nu van de trein in Lot om ons een bezoekje te brengen en nemen dan de trein terug maar er is dus veel meer te zien. We willen dan ook nauwer samenwerken met cafés, restaurants, bed and breakfasts en cultuurhuizen.”

Eind 2020 hopen ze bij 3 Fonteinen te starten met de bouw van het nieuwe complex. Alles moet klaar zijn in het najaar van 2022. Vandaag werken er bij 3 Fonteinen 18 mensen, dat aantal kan stijgen naar veertig werknemers wanneer de uitbreiding een feit is.

De brouwerij die ooit door Gaston Debelder werd opgericht en doorgroeide via zoon Armand wordt tegenwoordig gerund door Werner Van Obberghen en Michaël Blanquaert. Intussen nestelde 3 Fonteinen zich in het lijstje van vijftig beste brouwerijen ter wereld.