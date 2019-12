Brothers of Solidarity opent sociaal restaurant in Huizingen Vrienden koken wekelijks voor zestig daklozen in Brussel en stellen veertig voedselpakketten samen Bart Kerckhoven

27 december 2019

16u51 0 Beersel Drie jaar geleden besloot een groepje vrienden om samen armen in hun eigen buurt te helpen. Tegenwoordig serveren de Brothers of Solidarity elke zondag aan zestig daklozen in Brussel een maaltijd en delen ze voedselpakketten uit aan gezinnen in de Zennevallei. Binnenkort openen ze ook nog eens een sociaal restaurant in Huizingen waar iedereen gratis kan eten.

De Brothers of Solidarity kunnen ook deze eindejaarsperiode rekenen op enkele gulle giften. Alleen al op hun website staan een tiental trouwe sponsors vermeld. En de voorbije weken kregen ze ook verschillende cheques toegestopt. “Elke gift kunnen we goed gebruiken”, zegt Steve De Boeck die er sinds het begin bij is. “Wekelijks koken we voor zestig daklozen. Die maaltijden leveren we zelf zondagmiddag af in de Stuiverstraat in de buurt van het Centraal Station. De mensen rekenen daar op en wachten ons op. Maar intussen stellen we zelfs voedselpakketten samen die ook verdeeld worden.”

Makro

De vereniging is trouwens geen mannenclubje want die pakketten worden rondgedragen door vrijwilligster Anneke. “Ik lever nu ongeveer 25 pakketten in Beersel, Halle, Lembeek, Buizingen en Huizingen”, vertelt ze. “Het gaat om gezinnen maar ook alleenstaanden. Mensen die na een echtscheiding of erger nog een vechtscheiding alleen komen te staan. Elke vrijdag en zaterdag mogen we producten ophalen in het Makro-warenhuis en dan stellen we de pakketten samen op maat van de mensen.” David Goubert, één van de andere stichters van Brothers of Solidarity, helpt net over de Waalse grens nog eens een vijftiental gezinnen.

Met de feestdagen konden de Brothers of Solidarity zelfs cadeautjes uitdelen. Een firma uit Mechelen schonk de vereniging een zeventigtal cadeauboxen. “Een bakker heeft zelfs kerststronkjes mee gegeven die we ook konden uitdelen aan de daklozen. In deze tijd van het jaar wordt er meer aan hen gedacht maar nadien valt dat opnieuw stil. Dan is het belangrijk dat wij er zeker voor hen zijn.”

Intussen broedt de organisatie toch nog op een nieuw project. In ’t Verket in Huizingen zullen de mannen binnenkort kunnen koken in de keuken van de zaak en willen ze een sociaal restaurant openen. “Het café zelf is al open maar we krijgen de keuken ter beschikking om dan op vaste momenten mensen te ontvangen die gratis kunnen eten”, zegt Steve nog. “Aanmelden zal gebeuren via de Facebookpagina. Het is nog even wachten tot de keuken zelf brandveilig is verklaard maar het is wel een nieuwe stap die we zetten om nog meer mensen te bereiken.”

Sinds kort heeft de vzw met zanger en acteur Mathias Vergels ook een bekende peter. Die zette de Brothers of Solidarity de laatste weken al een paar keer in de kijker.