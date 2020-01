Brassband Alsemberg viert 150-jarig jubileum: Muzikanten klinken met Bokkes op feestjaar Bart Kerckhoven

26 januari 2020

14u05 0 Beersel De oudste vereniging van Alsemberg viert een jaar lang feest. De Brassband Alsemberg bestaat 150 jaar en organiseert in 2020 heel wat activiteiten. De muzikanten klinken zelfs met een eigen biertje op de verjaardag.

Het jubileumjaar werd zondag geopend met een feestelijke receptie in de Herisemmolen. Het is in één van de gebouwen van de oude papiermolen dat op 15 januari 1870 de vereniging opgericht werd als de ‘Fanfare Genootschap van Alsemberg’. Wat later werd dat Laurier-Chêne omdat de Franse taal toen trendy was in het dagelijkse leven. Toen in de jaren zestig en zeventig van vorige eeuw het aantal muzikanten daalde besloot Gust Langendries om de fanfare om te vormen tot brassband en sinds 1981 wordt de naam Brassband Alsemberg gebruikt. Bert Stulens is intussen al enkele jaren voorzitter en met Wim Stas heeft de vereniging een ervaren muzikant als dirigent.

Dit jaar worden er heel wat activiteiten georganiseerd om de verjaardag te vieren. Op 14 maart is er bijvoorbeeld een jubileumconcert in de kerk in Alsemberg, er is op 5 juli een Festivaldag in de Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode en er is een galaconcert op 24 oktober in de Meent.

Om het feest compleet te maken liet Brassband Alsemberg zelfs een eigen bier brouwen dat Bokkes heet. Bokkes was de bijnaam van Jef Demunter die decennia lang bestuurslid en muzikant was in de Brassband Alsemberg. Meer info over de vereniging op www.brassbandalsemberg.be.