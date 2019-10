Brandweer rukt uit voor twee uitslaande branden waaronder schouwbrand die uitbreiding nam Tom Vierendeels

09 oktober 2019

19u52 2 Beersel In Beersel werden dinsdagavond twee woningen getroffen door een brand. Bij een woonst ontstond het vuur aan een frietketel en liepen een keuken en een ruimte erboven schade op. De andere woning liep heel wat meer schade op. Hier zou de oorzaak bij een schouwbrand liggen. Nergens vielen gelukkig gewonden.

De eerste brand ontstond kort voor 21 uur langs de Alsembergsesteenweg in Dworp, ter hoogte van de Citroën-garage. De bewoners wilden frietjes bakken, maar dat liep niet als gepland. Mogelijk vergaten ze de frietketel, waarna het oververhitte vet of olie in brand vloog. “Vervolgens sloegen de vlammen via de dampkap door het plafond naar de verdieping erboven”, weet brandweerofficier Lieven Neukermans. “De bewoners waren aanwezig, ontdekten de brand en konden zichzelf in veiligheid brengen. We konden evenwel niet verhinderen dat de keuken volledig uitbrandde. Ook de opbergruimte erboven liep aanzienlijke schade op.” Burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) kwam ter plaatse om de situatie in te schatten en ging het nodige doen om opvang te voorzien voor het getroffen gezin.”

De hulpdiensten waren nog niet lang terug in de kazerne toen ze opnieuw richting Beersel moesten uitrukken. Deze keer kort na 23 uur naar de Winterperre in Dworp. Daar woedde een uitslaande brand in een afgelegen villa die enkel te bereiken is via een smalle onverharde weg. “De woning was enorm slecht bereikbaar”, weet Neukermans. “We moesten aanrukken via een steile veldbaan, wat enorm moeilijk was. Onder meer onze ladderwagen hebben we gewoon niet tot aan de woning gekregen. Een van de wagens reed zich ook vast en minstens een voertuig liep blikschade op.” Bij de brandweermannen liep niemand verwondingen op en alle voertuigen zijn wel nog rijvaardig.

Vermoedelijk ontstond de brand in de schoorsteen van de villa. “Het vuur nam nadien uitbreiding naar bovenste verdieping”, vertelt de brandweerofficier. “De bewoners werden gewekt door de rookmelders. Toen de man ging kijken stond de zolderverdieping al volledig in brand en bij onze aankomst sloegen de vlammen al uit het dak. Het gedeelte waar de brand woedde werd enkel de kleine living op het gelijkvloers gebruikt. De slaapkamers, keuken enzovoort bevinden zich in een ander deel. Dat gedeelte hebben we wel volledig kunnen vrijwaren waardoor de woonst nog bewoonbaar.” De eigenaar of huurder van het gebouw was woensdag te zwaar aangeslagen om te reageren.

De brandweerzone Vlaams-Brabant West riep deze week nog op om aandachtig te zijn voor schoorsteenbranden. “Bij de eerste kille dagen zoals nu bij het begin van de herfst stellen we vast dat het aantal interventies voor schouwbranden piekt”, laat de brandweer weten. “Roetdeeltjes die zich hebben opgestapeld in de schoorsteen vormen een soort aangekoekte massa die op haar beurt weer brandbaar is. Het best laat je de schoorsteen dus (regelmatig) reinigen voor de haard of kachel wordt aangestoken.”