Brandweer kan brand in silo met dierenvoeding snel in de kiem smoren Tom Vierendeels

23 maart 2020

19u45 0 Beersel De brandweerzone Vlaams-Brabant West rukte maandagavond massaal uit naar de Hoeve Cuvry in Dworp. Daar was brand in een silo ontstaan na een technisch defect. De brandweerlieden kon gelukkig erger voorkomen.

De hulpdiensten kregen rond 17 uur een oproep voor een brand bij het landbouwbedrijf in de Jozef Hauwaertstraat. “Een motor van een mengmachine om dierenvoeding te maken was vastgelopen waardoor enkele riemen oververhit geraakten”, vertelt brandweerofficier Lieven Neukermans. “De riemen brandden door en kwamen in de silo terecht. Die silo was voor de helft gevuld. We zijn gestart met die omzichtig leeg te halen want door al het aanwezig stof viel een stofexplosie niet uit te sluiten. Uiteindelijk verliep alles zonder problemen.” Gewonden vielen er niet.