Brandweer hele dag in de weer met ammoniaklek bij verdeler van vleeswaren Tom Vierendeels

28 mei 2019

13u28 0 Beersel De brandweerzone Vlaams-Brabant West is dinsdag verschillende uren in de weer geweest met een ammoniaklek bij een bedrijf in Huizingen. De interventie startte kort na 5 uur en pas in de loop van de namiddag konden de brandweermannen het terrein verlaten. Niemand raakte gewond en het gevaar voor de omgeving bleef beperkt.

De brandweer werd rond 5.10 uur opgeroepen voor de melding van een brandalarm bij Blancke Distribution in de Gustave Demeurslaan. De firma is een onderdeel van de Willy Naessens Group en distribueert vleeswaren in voornamelijk Brussel en Wallonië. Gelukkig werd die ‘routine-interventie’ volgens de vaste procedures afgewerkt en waren de brandweermannen in het bezit van hun meettoestel bij de controle van het gebouw. Het toestel nam onmiddellijk zeer hoge waarden ammoniak waar waardoor een veiligheidsperimeter werd ingesteld en er gaspakteams van de brandweer ter plaatse werden gevraagd.

In de loop van de voormiddag kon het lek aan de ammoniaktank uiteindelijk gevonden worden. Die bevond zich in een compressor in het pomphuis van de tank. Het lek kon evenwel niet onmiddellijk gedicht worden waardoor de brandweer zich genoodzaakt zag de tank te laten leeglopen. De ammoniak gaat bij het verlaten van de tank van een vloeistof over naar een gas. Met waterschermen werden die wolken neergeslagen om zo de omgeving te bescherming. In eerste instantie was sprake van een evacuatie van drie firma’s, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Omwonenden werden wel gevraagd ramen en deuren gesloten te houden en ook treinen die op de nabije spoorlijn passeerden dienden de ramen gesloten te houden.