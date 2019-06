Brandstichters aan het werk in Huizingen: nu ook frituur uitgebrand aan provinciedomein Bart Kerckhoven

23 juni 2019

22u35 0 Beersel Er zijn brandstichters aan het werk in de Beerselse deelgemeente Huizingen. Vrijdagochtend werd brand gesticht aan restaurant Boelekewis in Huizingen en in de nacht van vrijdag op zaterdag brandde de frituur op de Henri Torleylaan helemaal uit. Er is een onderzoek gestart.

Omstreeks 2.30 uur zaterdagochtend werd het vuur aan de frituur tegenover de ingang van het provinciedomein opgemerkt. Brandweerploegen van de zone Vlaams-Brabant West rukten meteen uit maar de volledige frituur ging in vlammen op. “Volgens de branddeskundige wijst alles er op dat er brandversnellers gebruikt zijn en dus wordt er uitgegaan van opzettelijke brandstichting”, aldus woordvoerster Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde.

Vrijdagochtend werd iets voor 7 uur ook al een brand opgemerkt in Huizingen en dat aan de andere kant van het provinciedomein. Daar merkte een leverancier van het restaurant Boelekewis op dat een container naast het restaurant brandde. Aanvankelijk werd gedacht aan een accidentele brand maar de waarheid bleek anders. “De schade was beperkt tot een zwartgeblakerde achtergevel en gesprongen ruiten, maar volgens de brandweer had het hele gebouw kunnen afbranden, indien ze er later bij geweest zouden zijn”, aldus Vercarre. “We hebben een branddeskundige aangesteld en deze besluit dat het ook hier om een opzettelijke brandstichting gaat.”

Politie en parket nemen de feiten heel ernstig en zijn een onderzoek gestart. In 2014 werd de streek van Beersel ook al eens geteisterd door brandstichters die het toen vooral gemunt hadden op wagens. Toen werd er zes keer ’s nachts brand gesticht en werden uiteindelijk wel vier daders opgepakt.