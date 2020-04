Brand in tuin slaat over op dak van huis Tom Vierendeels

13 april 2020

11u22 0 Beersel Het dak van een woning in de Alverdries in Dworp raakte zondagavond beschadigd bij een hevige brand. Het vuur begon bij een berghok naast het huis, maar sloeg over naar het dak. De bewoners konden wel thuis de nacht doorbrengen.

De brand werd rond 22.30 uur opgemerkt door de bewoners. “Ze hoorden een knal en toen ze buiten gingen werden ze met de vlammen geconfronteerd”, zegt brandweerofficier Pieter-Jan Collier van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Het vuur startte naast de woning aan een composthoop of aan grasmachine in een plastic tuinhuisje. Onder meer door een jerrycan benzine laaide het vuur daar snel hevige op. De vlammen sloegen vervolgens over naar het dak van de woning.” Daar werd vooral de isolatie aangetast. “Daarom moesten we enkele rijen dakpannen verwijderen om de isolatie te kunnen blussen”, gaat Collier verder. “Ook de velux van de badkamer raakte beschadigd en ook in de badkamer is er schade aan een muur. Het bovenste verdiep moet grondig verlucht worden, maar de bewoners kunnen wel nog altijd terecht in de woonst.” Na zo’n twee uur kon de brandweer zich klaarmaken om richting kazerne te vertrekken.