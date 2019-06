Brand bij restaurant Boelekewis: Vuur vernielt container naast bekende horecazaak Bart Kerckhoven

21 juni 2019

09u07 60 Beersel Het heeft vanochtend gebrand aan restaurant Boelekewis in Huizingen. Een container met technische installaties vatte er vuur. Een leverancier merkte de brand op en verwittigde de hulpdiensten.

Iets voor 7 uur arriveerde een leverancier aan het restaurant op de Alsembergsesteenweg. Hij zag rook uit de container opstijgen en sloeg meteen alarm. De brandweer van de zone Vlaams-Brabant West rukte meteen uit. De vlammen sloegen bij aankomst al uit de container waardoor ook al een raam van het restaurant gebarsten was. Daardoor drong rook het restaurant binnen. De brandweer kon het vuur in de container wel snel doven waardoor de zaak zelf gered werd van de vlammen. De oorzaak van de brand is accidenteel. Het is nog niet duidelijk of het restaurant meteen open zal kunnen gaan.