Bosaardblij op zoek naar hulp voor nieuw voedselbos: “We willen een mooiere wereld nalaten” Bart Kerckhoven

27 februari 2020

12u54 0 Beersel De gemeente Beersel organiseert samen met vzw Velt en de organisatie BosAardBlij een infoavond over het nieuwe voedselbos dat geopend werd in Alsemberg.

Een voedselbos is een door aangeplant bos de meerderheid van de planten eetbaar zijn. “Met het voedselbos op de hoek van de Pastoor Bolsstraat en de Onze Lieve Vrouwstraat in Alsemberg willen we een stukje mooiere en gezonde wereld nalaten aan de toekomstige generaties en bijdragen aan een voedselsysteem met respect voor aarde, mens en dier”, aldus de initiatiefnemers. Om alles te realiseren zoeken ze nog peters en meters voor enkele bomen, paden- en perceelhoeders, kunstenaars en knutselaars, uitvinders en ideeënmakers maar ook gewoon heel wat sympathisanten. De infoavond vindt plaats op dinsdag 24 maart in het kasteeltje op het Rondenbosdomein aan de Alsembergsesteenweg 1046 in Alsemberg. Inschrijven kan via bosaardblij@velt.nu of milieu@beersel.be.

