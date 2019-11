Bloembakdieven gefilmd terwijl ze betrapt worden door alerte buurjongen: “Lachend sloegen ze op de vlucht” Bart Kerckhoven

05 november 2019

11u01 0 Beersel Twee bloembakdieven zijn in de nacht van maandag op dinsdag gefilmd in Dworp terwijl ze op de vlucht sloegen nadat de buurjongen hen betrapte. “Ze lachten toen ze wegliepen”, zegt Maxime Timmerman.

Een vreemd tafereel maandagnacht op de Alsembergsesteenweg in Dworp. Op camerabeelden is te zien hoe een man opduikt die een bloembak aan de rand van een oprit meesleurt en de inhoud wat verder leeg giet om de massieve bak verder te slepen. Wat later duikt een handlanger op die met de tweede bloembak helpt. Waarom het duo uit was op de bloembakken van dierenartspraktijk Vet Care Center langs is een raadsel. “Gelukkig was de buurjongen nog wakker”, vertelt Peter Devillé. “Ze zijn uiteindelijk op de vlucht moeten slaan en de bloembakken hebben ze achtergelaten. Ze reden met een kleine wagen richting Dorp centrum. We hebben de politie ingelicht.”

Student Maxime Timmerman hoorde buiten het lawaai net voor middernacht. “Toen ik door het raam keek zag ik twee gasten met die bloembak sleuren”, vertelt hij. “Ik ben meteen naar buiten gelopen en ze liepen meteen weg naar hun wagen. Het leken me nog jonge kerels en ze hadden duidelijk plezier want ze begonnen luid te lachen. Ze sprongen in een oude kleine wagen. Ik zag het allemaal niet zo goed want het was donker maar het leek erg op een Renault.”

Het lijkt er op dat de dieven vooral voor de fun op pad waren. “Het maakt niet uit”, vindt Maxime die ook gemeenteraadslid is in Beersel. “Zoiets doe je toch niet? Ik ben al blij dat ze weg gelopen zijn. Ze zijn ook gefilmd dus ik hoop dat ze ook ontmaskerd worden.”