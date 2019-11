Bijna 1.500 mountainbikers trotseerden de modder tijdens Dworpse Bikers Classic Bart Kerckhoven

Een mountainbiker laat zich niet afschrikken door wat modder na enkele dagen regenweer en dus reden voorbije zondag maar liefst 1.464 deelnemers een van de routes die de Dworpse Bikers uitgestippeld hadden vanuit het provinciaal domein van Huizingen. De twaalfde editie van de Dworpse Bikers Classic MTB werd zo een groot succes. De routes in de Zennevallei vergden wel heel wat van de bikers maar onderweg konden ze even krachten opdoen tijdens de bevoorrading. Aan het einde van de rit wachtte dan een stevig biertje of een warm drankje in de verwarmde tent om zo wat na te praten over het parcours.