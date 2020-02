Bierliefhebbers opgelet: Cuvée Lambikstoemper 2019 bijna uitverkocht Bart Kerckhoven

16 februari 2020

10u58 0 Beersel De ‘Cuvée Lambikstoemper 2019’ bijna uitverkocht. Bierproeversvereniging De Lambikstoempers bracht de blend uit naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van de vereniging en verkocht ook goed in het buitenland.

“Amper zes maanden na de voorstelling is de gelimiteerde oplage grotendeels verkocht”, zegt Wanne Madalijns van De Lambikstoempers. “Een deel van de flessen vond al de weg naar het buitenland, waaronder de Verenigde Staten van Amerika, en midden februari vertrokken er nog tientallen flessen naar Australië. De verkoopprijs van 9 euro per fles vormt blijkbaar geen probleem voor de echte geuzeliefhebber in binnen- en buitenland.”

De ‘Cuvée Lambikstoemper 2019’ is nog beperkt te koop in het Streekproductencentrum in Halle, Bierhalle Deconinck in Anzegem en bij Etre Gourmet in Grez-Doiceau.

“In een paar horecazaken van het Pajottenland staat hij ook nog op de kaart en uiteraard bleven er nog genoeg flessen liggen in de ‘Lambikstoempers-kelder’ die we met plezier zullen schenken op de eigen activiteiten”, laat Wanne nog weten.