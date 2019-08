Bewoners van de Reiberg en omgeving vieren feest tijdens achtste buurtfeest Bart Kerckhoven

08 augustus 2019

17u18 0

De bewoners van de Reiberg, Grensweg en Keienberg in Huizingen kwamen opnieuw samen tijdens hun jaarlijks buurtfeest. Het was de achtste keer dat het georganiseerd werd en er kwamen maar liefst 56 personen opdagen. De mensen konden aanschuiven voor een gezellige barbecue en een drankje. Er werden ook muziek en spelletjes voorzien Sinds vorig jaar krijgen de bewoners de mogelijkheid om hun favoriete hobby voor te stellen aan de buren. Vorig jaar was Frans Swaelens als eerste aan de beurt met zijn schilderijen. Dit jaar gaven Annemarie Vercauteren en Wilfried Debecker beeld en uitleg over hun hobby: diepzeeduiken.