Bewoners Landhuizenweg vragen oplossing voor verzakte kasseien: “Volgens nutsmaatschappij is alles in orde maar niemand doet moeite om te komen kijken” Bart Kerckhoven

05 juni 2019

14u29 0 Beersel De bewoners van de Landhuizenweg in Beersel zijn boos nadat de kasseien in hun straat op verschillende plaatsen verzakt zijn na werken. “Het regenwater kan zelfs niet meer naar de rioolputjes stromen”, zucht Ronald Petit. Zijn buurman Danny heeft dan weer alle moeite van de wereld om de rolstoel van zijn vrouw door de straat te duwen. Nutsmaatschappij Fluvius belooft een oplossing.

De voorbije maanden gingen aannemers in opdracht van Fluvius aan de slag om in de Landhuizenweg de nutsleidingen te vernieuwen. In november vorig jaar begonnen de eerste werken. De leidingen werden vernieuwd, de elektriciteitsleiding werd zelfs onder de grond gestopt en er werden ook nieuwe verlichtingspalen geplaatst. Iedereen tevreden zou je denken, maar de bewoners zijn niet blij met de uitgevoerde werken. “Die werkmannen hebben gewoon slecht gewerkt”, zegt Ronald Petit. “Alles moest snel gaan en dat was er aan te merken. Zo hebben ze op een bepaald moment zelfs een put gemaakt in het midden van de straat zodat niemand meer met zijn wagen weg kon rijden. Toen heb ik mij boos gemaakt en zijn ze wat later nog een metalen plaat komen leggen. Maar dat is jammer genoeg niet het enige wat misliep.”

Erger gemaakt

Ronald deed nog eens zijn beklag bij Fluvius toen de aannemer de kasseien voor zijn oprit open brak om zijn woning op het elektriciteitsnet aan te sluiten. “Terwijl naast die kasseien geen enkel probleem was om een put te maken ging hij toch voor de oprit aan de slag”, zegt Ronald. “Nadien werden de kasseien alweer niet hersteld zoals het moest. Maar als er dan iemand struikelt over die uitstekende stenen ben ik wel verantwoordelijk. Als ik dan met een klacht naar Fluvius stap dan krijg ik een mailtje terug met het bericht dat volgens de toezichter alles hier in orde is. Dat is ongelooflijk. De straat is nooit helemaal vlak geweest maar dat betekent niet dat alles nog erger moet gemaakt worden. Als het winter is gaan die kasseien gewoon uit de grond vriezen, let op mijn woorden. En het regenwater loopt zelfs niet meer af naar de rioolputjes.”

Ook zijn buurman Danny vindt dat de kasseien van de Landhuizenweg te veel afgezien hebben door de werken. “Mijn vrouw heeft een beroerte gekregen en zit in een rolstoel”, zegt hij. “Als ik met haar buiten wil komen moet haar wel de straat op kunnen duwen. Maar sinds de werken zitten er nog veel meer putten en verzakkingen in die kasseien. Ik heb schrik dat zo mijn vrouw eens uit haar rolstoel zal vallen.”

Niemand komen kijken

Ronald Petit heeft al drie klachtendossiers lopen bij Fluvius. “Niemand kan me telefonisch verder helpen en telkens krijg ik een droog bericht dat voor hen alles opgelost is”, zucht Ronald. “Maar niemand is hier komen kijken naar de toestand. Dat maakt me pas echt kwaad.”

Bij Fluvius laten ze weten dat de toestand van de Landhuizenweg vrijdag wordt bekeken. “We bieden onze excuses aan meneer Petit aan omdat hij geen gehoor kreeg”, aldus woordvoerder David Callens van Fluvius. “De werfcoördinator zal vrijdag een rondgang maken samen met de aannemer om de punten te overlopen. Hij zal ook even persoonlijk aankloppen bij de klant om de zaken te bespreken. We zullen alleszins zorgen voor een oplossing.”