Bestuurders lappen snelheidsbeperking tijdens werken op R0 aan hun laars: boete of werkstraf en rijverbod Tom Vierendeels

10 oktober 2019

13u55 2 Beersel Drie personen die de snelheidslimiet van zeventig kilometer per uur tijdens de werken op de Brusselse ring negeerden verschenen woensdag voor de Halse politierechtbank. Het trio werd geflitst aan snelheden tussen 110 en 130 kilometer per uur.

Vorig jaar werden de rijstroken op de Brusselse ring versmald en was de snelheid er beperkt tot zeventig kilometer per uur. Op 30 mei werd een persoon in Beersel betrapt toen hij 114 kilometer per uur reed. “Hij was op weg naar Brussel om iemand te bezoeken, maar was verstrooid en reed aan de snelheid die normaal wel toegelaten is op de snelweg”, sprak de advocaat. “Bovendien was het die dag Hemelvaart en waren er geen arbeiders aan de slag, waardoor hij niemand in gevaar bracht.”

Volgens de rechte vermeldde de politie wel dat het druk tot zeer druk verkeer was. De hardrijder werd onmiddellijk meegenomen naar de verkeerspost van de wegpolitie in Anderlecht, waar zijn rijbewijs voor vijftien dagen werd ingetrokken. Hij kreeg nu een boete van 240 euro een rijverbod van vijftien dagen, maar dat valt weg aangezien de vorige vijftien dagen werden afgetrokken.

Een maand later werden in Huizingen nog twee personen geflitst op 15 juni. Een man gaf aan gehaast te zijn, omdat hij te laat vertrokken was voor zijn werk. Hij reed 127 kilometer per uur en liep in het verleden al vier veroordelingen op. Hij kreeg een boete van 400 euro en een rijverbod van drie maanden min de vijftien dagen. Tot slot werd een derde persoon (die al twee veroordelingen had opgelopen, nvdr.) aan 124 kilometer per uur geflitst. Hij kreeg een werkstraf van 46 uur en een rijverbod van 21 dagen, waarvan er dus nog maar zes overblijven.