Bestuurder betrapt die joint rookt na 30-1 (!) pandoering tijdens zaalvoetbalwedstrijd Bart Kerckhoven

27 november 2019

Het zat S. op 2 december vorig jaar niet mee. Hij verloor die avond met zijn zaalvoetbalploeg met liefst 30-1 van de tegenstander. Nadien besloot hij die pandoering te verwerken door een jointje te roken maar wat later werd hij met zijn wagen in Huizingen uit het verkeer geplukt door de politie. De politiemensen merkten meteen dat hij onder invloed reed en een speekseltest bleek positief. De man moest meteen voor vijftien dagen zijn rijbewijs inleveren. “Het was echt mijn avond niet”, legde S. nu aan de politierechter in Halle uit. “Het was mijn eerste en enige misstap. Ik drink nooit alcohol maar ik geef wel toe dat ik een joint gerookt had die avond.” Zijn advocate vroeg de rechter om mild te zijn. Rechter Johan Van Laethem gaf de man een geldboete van 1.600 euro waarvan 400 euro met uitstel en een rijverbod van 45 dagen.