Beste vriendinnen uit Lot wagen vrijdag hun kans in Belgium’s Got Talent Bart Kerckhoven

03 oktober 2019

15u24 2 Beersel Ann-Sophie Vanden Driessche (12) en Maya Ben Hamame (11) uit Lot wagen vrijdagavond hun kans in de talentenjacht Belgium’s Got Talent. Het duo zal een jazzdance-act brengen om de jury van hun kunnen te overtuigen.

“We zijn beste vriendinnen en dansen al jaren samen bij dansschool Giants in Beersel”, vertelt het duo. “Onze dansleerkracht Leentje Blykers stelde voor om ons in te schrijven. Zij heeft voor ons een speciale choreografie gemaakt en we zijn bijzonder trots op het resultaat.”

Ann-Sophie en Maya zijn niet aan hun proefstuk toe. Ze namen al eens deel aan een internationale wedstrijd in New York en stonden met de Giants zelfs al op een wereldkampioenschap. “Maar voor televisie optreden is toch nog wel iets anders”, zeggen de vriendinnen. “Daar staan vooral heel wat camera’s. Je voelt dan ook net zo veel spanning als op een grote danswedstrijd. Wie wil weten hoe de meisjes het er vanaf brengen, moet vrijdagavond om 20.40 uur afstemmen op VTM.