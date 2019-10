Bende van Beersel krijgt versterking van trekkersklassen om klimaatboodschap in scholen te verspreiden Bart Kerckhoven

18 oktober 2019

De Bende van Beersel is opnieuw uit de startblokken geschoten. Schoolkinderen verzamelden op het domein Rondenbos waar de leerlingen opgeroepen werd om het werk van de voorgangers verder te zetten. In elke school zijn er één of twee trekkersklassen aangeduid die de hele school op sleeptouw zullen nemen om zo het energieverbruik in kaart te brengen en met de leerlingen een klimaatplan op te stellen. Ook de leerkrachten zullen regelmatig overleggen om zo ervaringen uit te wisselen.