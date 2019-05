Ben Weyts (N-VA) na een bewogen verkiezingsdag: “In Vlaams-Brabant hebben we de schade kunnen beperken” Bart Kerckhoven

26 mei 2019

21u59 2 Beersel N-VA-lijsttrekker voor het Vlaams Parlement Ben Weyts blijft achter met een dubbel gevoel. Zijn partij verliest kiezers maar blijft wel de grootste in Vlaanderen. “Samen met Theo Francken en ons team hebben we in Vlaams-Brabant de schade wel kunnen beperken”, zegt hij zondagavond.

De kandidaten van N-VA uit Vlaams-Brabant verzamelden zondagavond in de kantine van voetbalclub KVW Zaventem. “We gaan de campagne op een positieve manier afsluiten”, vertelde Weyts toen hij er net arriveerde. “Ik hou natuurlijk wel een dubbel gevoel over aan dit verkiezingsresultaat. Als partij verliezen we kiezers maar tegelijk blijven we de grootste.”

Opvallend: N-VA hield nagenoeg stand in Vlaams-Brabant. Weyts en partijgenoot Theo Francken die de lijst trok voor de Kamer beperkten dus de schade. “Ik stel vast dat ik voor het Vlaams Parlement de lijsttrekker ben met het meeste aantal voorkeurstemmen en dat is wel positief”, zegt Weyts. “Ik merk ook dat Vlaams Belang niet de opmars maakt in Vlaams-Brabant die het in andere provincies wel maakt.”

Klaas Slootmans (Vlaams Belang) en Peter Van Rompuy (CD&V) werden ook als lijsttrekkers door hun partij voor het Vlaams Parlement uitgespeeld en zo kreeg Weyts concurrentie van twee politici uit zijn eigen thuisgemeente Beersel. “Ook dat zal wel zijn rol gespeeld hebben bij de verkiezingsuitslag”, aldus Weyts.

’s Ochtends vreesde Weyts vooral dat Vlaanderen links zou stemmen maar naarmate de dag vorderde bleek dus dat de Vlaming rechtser dan ooit koos.

“Ik heb de voorbije weken wel wat markten bezocht”, vertelde Weyts toen hij in de gemeenteschool van Dworp zijn stem had uitgebracht. “En dan voelde ik toch appreciatie voor ons werk van de voorbije vijf jaren en dat in niet al te gemakkelijke omstandigheden. Anderzijds besef je wel dat we niet in het paradijs leven maar we hebben er wel voor gezorgd dat de koopkracht is gestegen, de belastingen zijn gedaald en er zijn nooit zoveel jobs gecreëerd.”

De aanloop naar de verkiezingen beleefde hij dan weer op een rustige manier. “De campagne kabbelde wat verder met onderlinge discussies en thema’s die mekaar afwisselden”, aldus Weyts. “Die is nooit echt op het scherpst van de snee gevoerd. Ik denk dat na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober deze verkiezingen net iets te snel voor de deur stonden. Bij niet iedereen waren de batterijen al volledig opgeladen. Dat is maar goed ook want dan heb je een iets rustigere campagne. Ik denk ook niet dat de bevolking altijd zit te wachten op zoveel discussie en debat.”

