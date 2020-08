Ben Weyts geeft al fietsend de aftrap voor de Gordelweek: “We laten de Gordel niet los” Amber Gys

31 augustus 2020

11u46 2 Beersel De coronacrisis dwingt de organisatie van het Gordelfestival om het concept van het jaarlijkse evenement grondig aan te passen. De focus zal dit jaar niet liggen op één dag, maar wel op een hele week bewegen in de Vlaamse Rand. Van maandag 31 augustus tot en met zondag 6 september zullen er fiets- en wandeltochten bewegwijzerd worden zodat iedereen de Vlaamse Rand kan verkennen in de eigen, persoonlijke bubbel. Minister Ben Weyts (N-VA) gaf maandag de aftrap in het Provinciedomein van Huizingen (Beersel).



Om ‘De Gordel 2020' zo veilig mogelijk te laten verlopen, zal er dit jaar geen massa-evenement kunnen plaatsvinden door het aanhoudende coronavirus. Deelnemers verzamelen normaal massaal in een Gordeltrefpunt of focusgemeente. De organisatie van dit evenement heeft er daarom voor gekozen om een alternatief concept aan te bieden. De basiswaarden van het originele Gordelfestival blijven wel bewaard: een sportieve en leuke dag beleven met de hele familie of je persoonlijke bubbel in de Vlaamse Rand.

Strava challenge

Dit jaar kunnen we dus niet enkel de eerste zondag van september ‘gordelen’, maar wel een hele week. Van 31 augustus tot en met 6 september kan iedereen genieten van de groene Vlaamse Rand. “We laten de Gordel niet los, ook niet in het jaar van corona”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA). “Het is dit jaar niet mogelijk om tienduizenden Vlamingen op dezelfde dag naar de Vlaamse Rand te lokken. Toch blijven we mensen uitnodigen om onze mooie, groene en Vlaamse streek te komen verkennen. Ook al moet het dan gespreid in tijd en in beperktere kring: fietsen zullen we!”

De klassieke lus van 100 kilometer door de Vlaamse Rand wordt dit jaar in een digitaal jasje gegoten met een Strava challenge. “Een bewuste keuze”, zegt Tomas Van Den Spiegel, CEO van sporttechnisch uitvoerder Flanders Classics. “De Gordel 100 km Challenge op Strava biedt een boeiende uitdaging voor geoefende en niet-getrainde fietsers. De challenge loopt een hele week en je kan ervoor kiezen om de afstand in één keer of gespreid over meerdere tochten te voltooien. Deelnemers kunnen kans maken op een prijs én er zal voor elke deelnemer een boom in de Vlaamse Rand geplant worden in samenwerking met De Bûûmplanters en Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid.” Om hiervoor in aanmerking te komen kunnen deelnemers onderweg een QR-code scannen en zich registreren.

Wandel- en fietstochten

Voor wie de 100 kilometer in één tocht te hoog gegrepen is, worden er verspreid over de Vlaamse Rand ook drie kortere tochten voor één week bewegwijzerd. Onder andere in de regio van Provinciedomein Huizingen, Vilvoorde en Overijse zijn er tochten van 30 kilometer voorzien. Vanuit deze locaties vertrekken ook uitgepijlde wandeltochten van 8 kilometer.

“Ieder jaar zakken steeds meer ouders met kinderen af naar het Provinciedomein Huizingen om aan de animatie van het Gordelfestival deel te nemen”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “Als alternatief kunnen de jongsten van 31 augustus tot 6 september op onze social media kanalen terecht voor leuke uitdagingen om thuis te voltooien. Op zondag 6 september volgt er een leuk digitaal alternatief op de animatie die jaarlijks deel uitmaakt van het Gordelfestival.”