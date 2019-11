Belg dreigt 263.000 euro te moeten betalen voor rol in oplichting Nederlands bedrijf WHW

19 november 2919

14u04 0 Beersel Een 54-jarige Brusselaar riskeert 40 maanden cel voor oplichting. De man wordt ervan verdacht de tussenpersoon te zijn geweest in het oplichten van een Nederlands voedingsbedrijf. Dit bedrijf verkocht voor bijna 263.000 euro melkeiwitten en boter maar zag hier geen cent voor in ruil. De man dreigt te moeten opdraaien voor de kosten.

Op 28 april 2017 werd het Nederlands bedrijf Interfood benaderd door twee mensen die stelden commerciële managers van het bedrijf Royale Lacroix in Flémalle. Een maand later werd een offerte overgemaakt en via email werd een monsterbestelling van 24.000 kilogram caseïne (melkeiwitten red.) en 22.000 kilogram boter, goed voor in totaal 263.000 euro, geplaatst. De email was zeer professioneel opgemaakt en bevatte verwijzingen naar de site van Royale Lacroix. Er werd het Nederlandse bedrijf gevraagd om niet rechtstreeks in Flémalle te leveren maar om op 6 en 8 juni 2017 te leveren in Beersel. De waren werden daar geleverd en Johan K. was aanwezig om in naam van de kopers toe te zien op het vlotte verloop van de levering.

Tolk

De aap kwam uit de mouw toen de Nederlanders een factuur verstuurden naar het Waalse bedrijf. Daar stelden ze helemaal niets te weten van de bestelling. Hierop voerde Interfood meteen een uitgebreid onderzoek uit. De site die in de emails stond was een vervalsing van de echte site van Royale Lacroix. Onderzoek wees uit dat ze in Italië was gecreëerd. Ook de paypalaccount waarmee er zogezegd betaald zou worden bleek van Italiaanse oorsprong te zijn. Het vaste nummer dat in de emailcorrespondentie vermeld stond bleek afgesloten. Wel werd er doorverwezen naar een ander nummer, dat bleek te behoren aan K. Deze zei dat hij werkte voor de twee eigenaars van het bedrijf. “Ik tolkte alleen. Meer niet”, hield hij dinsdag vol voor de Brusselse rechtbank. Eerder stelde hij dat de goederen waren opgeladen op twee Poolse vrachtwagens ‘waar hij de nummerplaat niet meer van kende’.

Vuurlinie

Het parket gelooft niet dat de man enkel tolkte. “Het gaat hier om zeer professionele oplichtingspraktijken. Op een gegeven moment moet er iemand figuurlijk in de vuurlinie gaan staan. In dit geval is dit dus Johan K. geweest die toen op de dool was en daarom vatbaar was voor zulke praktijken. Hij heeft fysiek contact gehad met de leveranciers en de oplichters. Zijn vrouw bevestigde ook dat hij contacten had met Italianen, zowel telefonisch als in een café op de Ninoofsesteenweg.” De hele zaak kan een duur staartje krijgen voor de man. Het parket vordert immers naast 40 maanden cel ook de verbeurdverklaring van de 263.000 euro. Uitspraak op 17 december.