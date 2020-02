Beerselse ondernemers netwerken tussen pot en pint Bart Kerckhoven

28 februari 2020

De Beerselse ondernemers kunnen op donderdag 26 maart netwerken tussen pot en pint. De Beerselse Adviesraad Lokale Economie wil de ondernemers in de gemeente eens op een andere manier bij elkaar brengen en bedacht daarom een gezellige netwerkavond in café De Zwaan onder naam ‘Ondernemers tussen pot en pint’. De mensen zijn er welkom vanaf 19.30 uur en er wordt een hapje en een drankje aangeboden. inschrijven kan via lokaleeconomie@beersel.be.