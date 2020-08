Beerselse kinderen krijgen nog meer kansen om Nederlands te leren Bart Kerckhoven

10 augustus 2020

16u03 1 Beersel Vanaf september worden in Beersel extra activiteiten georganiseerd om kinderen het Nederlands aan te leren. De gemeente krijgt een subsidie van 99.900 euro van de Vlaamse overheid om de activiteiten te organiseren.

Het departement onderwijs lanceerde in mei de projectoproep ‘Taalstimulerende activiteiten Nederlands in de schoolvakanties en de buitenschoolse opvang voor kinderen en jongeren’. De gemeente Beersel besliste om een dossier in te dienen. Er kwam goed nieuws want Beersel ontvangt 99.900 euro. Dat geld wordt gebruikt voor verschillende activiteiten. Beersel had al leesklassen voor het eerste en het tweede leerjaar maar nu starten er ook leesklassen voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Er komen taalcoaches in de buitenschoolse kinderopvang. Elke schoolvakantie zal taaldagen hebben voor kinderen tussen 6 en 9 jaar. Na schooltijd komen er taalactiviteiten in de Beerselse lagere scholen. Er worden workshops georganiseerd met jongeren van 12 tot en met 14 jaar en de leeftijdsgrens voor de stages Nederlands gaat van 12 naar 14 jaar. Een Beerselse scholen en heel wat andere organisaties zullen voor de activiteiten samenwerken. Eind deze week eindigt ook de tweede Beerselse stage Nederlands deze zomer. Voor het zesde jaar op rij was de stage compleet volzet. Net omdat de vraag groot is komen er nu dus extra activiteiten.