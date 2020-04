Beerselse geschiedenis staat eindelijk online dankzij Heemkundig Genootschap Bart Kerckhoven

19 april 2020

09u32 1 Beersel Wie de geschiedenis van Beersel wil ontdekken kan voortaan terecht op www.heemkunde-beersel.be. Het Beersels Heemkundig Genootschap van Witthem zet de website door de coronacrisis sneller online dan gepland.

“De website zal hopelijk uitgroeien tot het startpunt voor elke geïnteresseerde in de geschiedenis van Beersel”, zegt voorzitter Jan De Cock. “De site heeft dan ook heel wat te bieden: de eerste 48 nummers van ons tijdschrift ‘En het dorp zal duren…’ kan je volledig lezen en raadplegen op de website. Dat alles is goed voor meer dan 3.350 pagina’s aan lokale geschiedenis om in te grasduinen.”

De site biedt ook andere pareltjes. “Met subsidies van de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei lieten we historische werken over Beersel en haar deelgemeenten digitaliseren. Die geschiedeniswerken zijn nog slechts hier en daar te vinden op een online veiling of verkoopsite”, aldus De Cock. Onder andere de dorpsmonografieën van Constant Theys zijn te vinden maar ook de werken van Den Weghe ‘Uit de geschiedenis van Loth’ en het zeldzaam werkje van pastoor Jan Bols ‘De Kerk van Alsemberg en haar miraculeus beeld van O.-L.-V’. uit 1910 zijn digitaal raadpleegbaar. Ten slotte zijn er ook links toegevoegd naar verschillende erfgoedcollecties. Het Genootschap zal ook nog minstens vier nieuwsbrieven per jaar versturen.