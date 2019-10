Beerselse bibliobus in de belangstelling op internationaal festival Bart Kerckhoven

24 oktober 2019

De Beerselse bibliobus stond deze maand in de internationale belangstelling tijdens het bibliobussenfestival Buzz. Bussen uit België, Nederland, Spanje, Portugal en Hongarije werden geparkeerd op het Ladeuzeplein in Leuven. De bibliobus kreeg heel veel bezoekers over de vloer. Die waren vooral verrast door de technische snufjes, het ruime gevoel en de gezelligheid die de bibliobus van Beersel uitstraalt. Ouders en grootouders kwamen er zelfs spontaan voorlezen aan de kinderen. Ook de interesse en bewondering bij de professionals was groot. Bibliothecaris Joken Deknopper en bibliobuschauffeur Patrick Vancutsem mochten die namiddag dan ook heel wat vragen beantwoorden.