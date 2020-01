Beerselaars eten het liefst ossetong in madeirasaus maar ook spaghetti, pizza en lasagne gaat er wel in Bart Kerckhoven

21 januari 2020

De inwoners van Beersel eten het liefst ossetong in madeirasaus. Dat blijkt toch uit de mini-enquête die tijdens de eindejaarsperiode georganiseerd werd op het gemeentehuis en in het Sociaal Huis. De loketmedewerkers vroegen bezoekers om hun favoriet gerecht en tachtig Beerselaars plaatsten hun antwoord in een plexi-kerstbal die werd opgehangen in één van de kerstbomen van de gemeente. Uit alle deelnemers werd nu een winnaar getrokken die alle ingrediënten mee naar huis kreeg om zelf ossetong in Madeirasaus te maken. Amber (12) uit Lot werd de gelukkige. Klassieke Italiaanse gerechten als spaghetti, pizza en lasagne ook heel goed net als steak friet, stoofvlees, kip met rijst en pasta met zalm.