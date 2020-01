Beersel wil jaarmarkt redden en doet oproep naar enthousiaste inwoners Bart Kerckhoven

31 januari 2020

12u53 4 Beersel Het bestuur van het jaarmarktcomité in Beersel houdt op te bestaan en dat betekent dat het voorbestaan van het evenement bedreigd is. De gemeente lanceert een oproep naar nieuwe mensen. “Alles is bespreekbaar”, zegt schepen van Jaarmarkten Kristien Vanhaverbeke (N-VA).

De jaarmarkt van Beersel vond vorig jaar op 21 september plaats maar of er nog een editie komt is nog onduidelijk. Het bestuur van het jaarmarktcomité kondigde aan dat de leden er mee stoppen. “Het is een beslissing die we natuurlijk moeten respecteren”, zegt Vanhaverbeke. “Ik heb begrepen dat de groep te klein werd en dat alles op de schouders van een viertal mensen terecht kwam. Ik heb er zelfs begrip voor dat ze zo niet verder willen doen. Maar wij willen wel dat de jaarmarkt blijft bestaan.”

“De jaarmarkt nam meer dan twintig jaar geleden al eens een nieuwe start nadat ze aan paar jaar niet plaats gevonden had”, zegt Vanhaverbeke. “We hechten veel belang aan de dorpsfolklore en traditie. Daarom lanceren we een oproep en gaan we op zoek naar een nieuw bestuur met enthousiaste Beerselaars die ervoor willen zorgen dat er ook in 2020 een jaarmarkt is in Beersel.”

In Groot-Beersel worden nog drie jaarmarkten georganiseerd. Behalve in Beersel zijn er ook nog jaarmarkten in Lot en Dworp. Beersel is wel steeds een buitenbeentje geweest. “De handelaars en de verenigingen die in andere dorpen wel een belangrijke rol spelen nemen die taak hier minder op”, weet Vanhaverbeke. “Het sociale leven in het centrum van Beersel is anders dan in pakweg Dworp. Hier zijn gewoon al minder verenigingen actief en er ontbreken ook volkscafés. Daardoor zit dat sociaal weefsel ander in mekaar. Maar ik merk wel dat de jaarmarkt toch wel veel mensen naar het centrum lokt. Het blijft dus een belangrijk sociaal evenement. Het concept mag wat ons betreft zeker ook herdacht worden. Er kan zelfs uitgeweken worden naar een andere datum.”

Mensen die zich engageren zullen maandelijks vergaderen om af te spreken wat er moet gebeuren en zullen vrijwilligers moeten zoeken om op de dag zelf te helpen. Een administratief medewerker van de gemeente werkt aan alle jaarmarkten mee en zal ook het nieuwe jaarmarktcomité helpen. “Kandidaten hoeven niet te vrezen dat ze het hele jaar door gebonden zullen zijn”, zegt Vanhaverbeke nog. “Ze krijgen alle steun van onze diensten.” Wie wil mee helpen kan terecht op het telefoonnummer 02/359.17.32 of secretariaat@beersel.be.