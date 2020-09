Beersel weert werftransporten aan schoolpoorten: gemeentebestuur ondertekent Charter Werftransport Bart Kerckhoven

17 september 2020

Beersel wil het zwaar verkeer voor en na school in de buurt van de scholen zoveel mogelijk vermijden en ondertekende daarom het Charter Werftransport. Het charter is een initiatief van de Vlaamse overheid, de VSV, de VVSG, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA. Zo wordt afgesproken om geen werftransporten toe te laten in de schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van scholen. Verder wordt ook het werftransport met tractoren in de bebouwde kom en in schoolomgevingen zoveel mogelijk vermeden. Daarover zal Beersel met de bouwheren, aannemers en handelaars overleggen. Wie toch werfverkeer vaststelt tijdens de begin- en einduren van een school kan contact opnemen met de dienst openbare werken via 02/359.17.17 of via infrastructuur@beersel.be.