Beersel verplicht mondmaskers op drukste plaatsen Bart Kerckhoven

12 augustus 2020

Ook in Beersel wordt een mondmasker verplicht op de drukste plaatsen in de gemeente. Het schepencollege heeft nu een lijst opgesteld waar de inwoners de maskers moeten dragen. Op de parkings van supermarkten, in wachtrijen, in alle gemeentegebouwen, op speeltuinen en -pleinen, in de hondenlosloopzones, op het recyclagepark en langs sportvelden en in het skatepark. Op die twee locaties geldt de verplichting enkel voor de toeschouwers en niet voor de skaters. Kinderen jonger dan twaalf jaar hoeven nergens een mondmasker te dragen.