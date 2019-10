Beersel verkoopt openbare verlichting aan Fluvius: “Tegen 2030 wordt gemeente milieuvriendelijker verlicht” Bart Kerckhoven

22 oktober 2019

13u47 1 Beersel Alle openbare verlichting kan in Beersel tegen 2030 omgevormd zijn naar energiezuinige LED-verlichting. Maar omdat die aanpassingen de gemeente honderdduizenden euro’s zal kosten wil Beersel het verlichtingsnet verkopen aan netbedrijf Fluvius. De gemeenteraad buigt zich woensdag over het voorstel.

Verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen zijn van plan om hun verlichtingsnet te verkopen aan Fluvius en ook het gemeentebestuur van Beersel springt op de kar. “Het levert alleen maar voordelen op”, zegt schepen van Financiën Eddy Deknopper (Lijst Burgemeester). “Het is logisch dat we voor onze verlichting omschakelen naar energiezuinigere en milieuvriendelijkere LED-verlichting maar dat kost ons handenvol geld. We hebben 5.344 verlichtingstoestellen op ons grondgebied waarvan 4.025 verlichtingspalen. De overige verlichtingen zijn bijvoorbeeld de spots die op het Kasteel van Beersel gericht zijn. Vandaag bestaat 10 procent van die verlichting al uit LED’s en we hebben dus nog een hele weg af te leggen.”

Om het hele proces te versnellen en goedkoper te maken wil Beersel het volledige net aan Fluvius verkopen. “Als we zelf in de LED-verlichting investeren hebben we tegen 2030 amper tweeduizend toestellen met LED uitgerust terwijl Fluvius dan al heel de operatie rond heeft. Elk jaar worden iets meer dan 400 armaturen vervangen en zal het energieverbruik en de CO3-uitstoot gespreid over die jaren met ongeveer de helft dalen.”

Fluvius wil meer dan 1,6 miljoen euro neertellen voor het verlichtingsnet in Beersel. Maar dat geld wordt niet meteen overgeschreven op de rekening van de gemeente. 430.035 euro wordt meteen uitbetaald maar de overige 1.290.105 euro zal uitgekeerd worden via dividenden op aandelen.

Beersel bespaart door de hele operatie al snel een paar honderdduizenden euro’s. “Ook het onderhoud zal na de verkoop voor Fluvius zijn en dat is dus net zo goed een besparing”, weet Deknopper. “Door deze verkoop kunnen we versneld Beersel milieu- en energievriendelijk verlichten.”

In de overeenkomst wordt ook de mogelijkheid voorzien dat binnen 25 jaar Beersel het net kan terugkopen. De gemeenteraad beslist morgenavond of het plan doorgaat. Fluvius zelf heeft ook nog huiswerk want het netbedrijf moet de hele operatie nog verkocht krijgen aan de fiscus maar naar verluidt zouden er zich daar geen problemen meer mogen stellen.”