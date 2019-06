Beersel treft hittemaatregelen op Kasteelfeesten: “Standhouders plaatsen extra zonneschermen en bezoekers mogen water mee brengen” Bart Kerckhoven

26 juni 2019

10u56 2 Beersel De standhouders op de Beerselse Kasteelfeesten plaatsen extra zonneschermen zodat de bezoekers tijdens het warme weekend toch wat extra schaduw kunnen opzoeken. “Gratis water delen we niet uit maar mensen mogen dat wel zelf meebrengen”, zegt burgemeester Hugo Vandaele Lijst Burgemeester). De Kasteelfeesten worden voor het eerst vooral voor de Beerselaar georganiseerd. “Het zijn in de eerste plaats onze inwoners die moeten genieten van dit spektakel.”

De Beerselse Kasteelfeesten vinden zaterdag 29 en zondag 30 juni plaats op de weide aan het bekendste monument van Beersel. Er worden opnieuw duizenden bezoekers verwacht. Met voorspelde temperaturen tot boven de dertig graden werden wel extra afspraken gemaakt met de streekproducenten die een standje uitbaten op de feesten. “Ze zullen waar het kan extra zonneschermen plaatsen zodat de bezoekers wat meer in de schaduw kunnen staan”, zegt burgemeester Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester). “Verder nemen we geen extra maatregelen. De Kasteelfeesten kan je niet vergelijken met grote massa-evenementen zoals Rock Werchter. Daar overnachten bezoekers in tenten en komen tienduizenden mensen op een kleine oppervlakte samen. Onze bezoekers zijn vooral gezinnen met kinderen en die komen te voet of met de fiets. Als het echt te warm wordt kunnen ze zelf snel elders koelere plekjes opzoeken.”

Het moet financieel haalbaar blijven en dus stellen we geen flessenwater gratis ter beschikking. Bezoekers mogen wel zelf drinkwater meebrengen. Wie met kleine kinderen afzakt naar de feesten raad ik het zelfs aan. Alle dranken zijn wel te vinden op de weide. Er wordt geuze en kriek geserveerd maar ook fruitsappen en heel wat lekker eten. Niemand hoeft honger of dorst te lijden op de Kasteelfeesten, daar ben ik nu al zeker van.” Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester), burgemeester van Beersel

Gratis water uitdelen zijn ze in Beersel niet van plan. “We vragen amper één euro toegang voor een dag vol optredens en animaties”, zegt Vandaele. “Het moet haalbaar blijven en dus stellen we flessenwater niet gratis ter beschikking. Bezoekers mogen wel zelf drinkwater meebrengen. Wie met kleine kinderen afzakt naar de feesten raad ik het zelfs aan. Alle dranken zijn wel te vinden op de weide. Er wordt geuze en kriek geserveerd maar ook fruitsappen en heel wat lekker eten. Niemand hoeft honger of dorst te lijden op de Kasteelfeesten, daar ben ik nu al zeker van.”

De Kasteelfeesten hebben dit jaar een nieuwe insteek gekregen. Het gemeentebestuur organiseert het evenement vanaf nu in de eerste plaats voor de inwoners. “De tijd is voorbij dat we in heel Vlaanderen reclame maakten voor de Kasteelfeesten”, zegt Vandaele. “We vinden het belangrijk dat het kasteelsite ook eens dienst doet als een plaats waar de inwoners samen komen op een heel groot buurtfeest. Zeker nu we de komende jaren fors gaan investeren in een grondige restauratie van het monument willen we dat de Beerselaars het kasteel in de armen sluiten. Maar iedereen blijft wel welkom natuurlijk. Ik hoop zelfs dat heel wat Beerselaars hun vrienden uit andere gemeenten meebrengen.”

Zaterdag staan onder andere Belle Perez en Cookies and Cream op het podium van de Kasteelfeesten. Zondag worden de bezoekers getrakteerd op een optreden van Raf Van Brussel. Het volledige programma is hier te vinden.