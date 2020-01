Beersel toast op 2020 tijdens nieuwjaarsdrink in de Meent Bart Kerckhoven

07 januari 2020

14u39 0

De inwoners van Beersel kunnen samen klinken op het nieuwe jaar tijdens de nieuwjaarsdrink die plaats vindt op zondag 19 januari in cultureel centrum de Meent. Vanaf 10.30 uur tot 12.30 uur wordt een drankje en een hapje geserveerd en is er ook muziek voorzien. De receptie is gratis maar je moet vooraf wel laten weten met hoeveel personen je zal afzakken naar de Meent. Dat kan tot en met 10 januari via info@beersel.be.