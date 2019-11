Beersel stelt nieuw mobiliteitsplan op: Inwoners mogen mening geven op mobiliteitsforum Bart Kerckhoven

05 november 2019

17u28 0 Beersel Wie goede ideeën heeft voor betere fietspaden of denkt te weten hoe het sluipverkeer kan opgelost worden, kan deze maand zijn zegje doen op twee gespreksavonden over de mobiliteit in Beersel. De gemeente stelt een nieuw mobiliteitsplan op en roept dus de hulp in van de inwoners.

Het mobiliteitsplan dateert van 2011 en wordt geactualiseerd. Tijdens twee avonden worden de inwoners uitgenodigd om hun mening te geven over fietsbeleid, sluipverkeer, openbaar vervoer, schoolomgevingen, parkeerbeleid, vrachtverkeer en andere onderwerpen. Eerder dit jaar werd al een grote burgerenquête georganiseerd om te weten te komen wat de burger wil. “Daaruit bleek dat de Beerselaars vinden dat verkeersveiligheid dé topprioriteit moet zijn voor de komende jaren”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

“Daarom gaan we nog een stap verder en starten we met een mobiliteitsforum. Tijdens twee participatieavonden worden alle Beerselaars uitgenodigd om hun inbreng te geven over hoe ze mobiliteit in hun gemeente ervaren. De gemeente wil heel graag luisteren naar alle bekommernissen en ook de inwoners informeren over de verdere aanpak van het mobiliteitsplan.” Studiebureau A2Bmobility uit Halle helpt mee om alles in goede banen te leiden.

Op 19 en 21 november vinden de gespreksavonden plaats in de foyer van De Meent in Alsemberg telkens om 20 uur. Op 19 november worden de inwoners van deelgemeenten Dworp en Alsemberg verwelkomd. Op 21 november is het de beurt aan de inwoners van Lot, Huizingen en Beersel. Wie wil deelnemen kan zich inschrijven via www.beersel.be/mobiliteitsforum.