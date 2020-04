Beersel start bannercampagne: “Volhouden en solidair zijn tijdens coronacrisis” Bart Kerckhoven

27 april 2020

11u57 0

Het gemeentebestuur van Beersel moedigt de inwoners aan om de coronamaatregelen verder na te leven. Daarom worden op verschillende plaatsen grote banners opgehangen met de boodschap: ‘Nu volhouden en solidair zijn = levens redden’. Op 25 plaatsen in de gemeente zullen de banners te zien zijn. “Ze worden onder ander opgehangen aan scholen en rusthuizen”, legt burgemeester Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester) uit. “Maar ook in de dorpen zullen ze goed zichtbaar zijn. De mensen moeten weten dat we alleen uit deze crisis geraken door zelf er alles aan te doen om de verdere verspreiding tegen te gaan.”