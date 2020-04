Beersel lanceert in coronatijden ‘Koop in Beersel’: alle info over lokale handelaars op één site Bart Kerckhoven

02 april 2020

12u01 0 Beersel Wie wil weten welke winkels nog open zijn en welke diensten de handelaars in deze coronatijden nog aanbieden kan voortaan terecht op het online platform ‘Koop in Beersel’.

“De coronacrisis heeft ons leven door elkaar geschud”, laat het gemeentebestuur van Beersel weten. “Als gemeentebestuur willen we tijdens deze crisis onze lokale middenstanders een hart onder de riem steken. Dankzij dit nieuw ondernemersplatform kunnen de Beerselaars op één website makkelijk ontdekken bij welke winkels je nog terecht kan tijdens de quarantaine, wat de openingsuren zijn en bij welke handelszaken men ook kan afhalen of kan laten thuisleveren. Ook voor mensen die werken is dit enorm handig om sneller hun weg te vinden naar al deze handelszaken.” Elke ondernemer kan zich gratis registreren op de website. Hij of zij kan zelf aangeven of de zaak nog open is en of je online kan bestellen, afhalen of thuis laten leveren. Ook op welke manier je kan betalen wordt vermeld. De site is hier te vinden.