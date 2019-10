Beersel krijgt goed FairTrade-rapport: Gemeente behaalt 77 procent op de Fair-O-Meter Bart Kerckhoven

24 oktober 2019

15u03 0

Beersel heeft een goed FairTrade-rapport gekregen. In het rapport wordt een score gegeven voor de inspanningen voor eerlijke handel in vier categorieën: aankoopbeleid van de gemeente, communicatie, ondersteuning van evenementen, versterken van het middenveld en een totaalscore. In de gemeente worden jaarlijks vier evenementen georganiseerd waarbij eerlijke handel aanwezig is. Vijftien inwoners zetten zich ook vrijwillig in om eerlijke handel in de kijker te zetten en de gemeente koopt intussen zelf heel wat producten met het FairTrade-label aan.