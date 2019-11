Beersel herdenkt Wapenstilstand met fakkeltocht en bezinningsmoment in Huizingen Bart Kerckhoven

09 november 2019

Lokale verenigingen en het gemeentebestuur van Beersel herdenken op maandag 11 november samen het einde van de Eerste Wereldoorlog. Om 17 uur start de herdenking met een bloemenhulde aan het ereperk op de begraafplaats van Huizingen. Tot 21 uur ’s avonds kan de tentoonstelling ‘Vrede in beeld’ bezocht worden door leerlingen van de gemeenteschool van Huizingen. Om 17.30 uur is er een bloemenhulde voor de gesneuvelden aan het gedenkteken voor het Sociaal Huis. Om 18 uur is er dan een bezinningsmoment en een fakkeltocht die start aan het Sociaal Huis op de Torleylaan. De tocht duurt anderhalf uur en onderweg is er muzikale begeleiding. Als slot wordt een groot vredesvuur aangestoken en zorgen Chiro Huizingen en OKRA Huizingen voor gratis chocomelk en wafels. Het Vredescomité en de Cultuurdienst organiseren de plechtigheden samen met de Koninklijke Fanfare De Vrijheidsvrienden, Chiro Huizingen, Okra Huizingen en de gemeenteschool van Huizingen.