Beersel geeft zeven jaar ervaring integratiedienst door aan Noorwegen Amber Gys

14 maart 2020

17u08 3 Beersel Ann Christin Prytz Skarheim komt uit Bærum, een buurgemeente van Oslo in Noorwegen. Ze werkt er met vluchtelingen en migranten en bracht op 11 maart een bezoek aan Beersel.

Op 1 augustus 2013 startte in Beersel voor het eerst een integratieambtenaar. Door de toenemende diversiteit van de bevolking besliste de gemeente om extra in te zetten op de integratie, diversiteit en taal. Nu, bijna 7 jaar later, is het aan Beersel om op haar beurt haar ervaring door te geven. Het Vlaamse ‘Agentschap Integratie & Inburgering’ gaf Beersel als goede ervaring door aan Ann Christin uit Noorwegen. Zij focust in Noorwegen op nieuwkomers die een mentale of fysieke beperking hebben of afwijkend gedrag vertonen. Ze verblijft 3 weken in Brussel om inspiratie op te doen.

Op 11 maart kwam Ann Christin een dagje naar Beersel. Ze kreeg er te horen wat de speerpunten zijn van het Beerselse project. Zoals hoe je een goed zicht krijgt op de situatie en hoe er wordt gewerkt aan de kennis van het Nederlands. Ann Christin Beersel mocht de gemeente niet verlaten voordat ze kennis had gemaakt met één van de belangrijkste Beerselse producten: De Lambiek en de Geuze. Ze kreeg een cadeaumand met onder andere deze lokale biertrots.

Meer over Beersel

samenleving

demografie

immigratie

Noorwegen

politiek